Татьяна Моисеева
Место рожденияд.Горовицы
Дата рождения1802
Дата смерти29.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горовицы
Бракосочетание
17.09.1820
Муж: Герасим Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.07.1830
Дочь: Елена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Трофимов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1834
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище