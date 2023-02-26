Татьяна Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Моисеева

Место рождения

д.Горовицы

Дата рождения

1802

Дата смерти

29.04.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Горовицы
Бракосочетание
17.09.1820

Муж: Герасим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.07.1830

Дочь: Елена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Трофимов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1834
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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