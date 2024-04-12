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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Афанасий Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Бракосочетание
04.06.1908

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна

Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: София Афанасьевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна

Рождение ребёнка
29.09.1911

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна

Рождение ребёнка
18.05.1913

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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