Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886
Бракосочетание
04.06.1908
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: София Афанасьевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна
Рождение ребёнка
29.09.1911
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна
Рождение ребёнка
18.05.1913
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно