Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Черкас) Антонина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
04.06.1908
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: София Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1911
Рождение ребёнка
18.05.1913
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно