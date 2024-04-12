Фуното/Фунотова/БАРКЭТ Феодора Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фунотова/БАРКЭТ Феодора Ильинична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1867

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Бракосочетание
До 1867

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.10.1869

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Пичахчи Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1877

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.05.1890

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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