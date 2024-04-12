Фуното/Фунотова/БАРКЭТ Феодора Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Дочь: Пичахчи Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич