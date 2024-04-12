Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
20.07.1867
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
16.10.1869
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Рождение ребёнка
03.04.1872
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Пичахчи Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Рождение ребёнка
01.05.1877
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Рождение ребёнка
01.01.1880
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Рождение ребёнка
15.01.1886
Рождение ребёнка
11.05.1890
Смерть
Неизвестно