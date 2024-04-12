Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Иван Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1867

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Бракосочетание
До 1867

Жена: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
16.10.1869

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
03.04.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Пичахчи Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
01.05.1877

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
11.05.1890

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Смерть
Неизвестно
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