Цыбина (Лопнева) Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1778
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1753
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Цыбина) Анна Козьминична
Отец ребёнка: Цыбин Козьма Алексеев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Цыбина) Фекла Козьминична
Отец ребёнка: Цыбин Козьма Алексеев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Цыбин Семен Козьмин
Отец ребёнка: Цыбин Козьма Алексеев
Смерть
1778