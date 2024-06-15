Цыбина (Лопнева) Пелагея Семеновна 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбина (Лопнева) Пелагея Семеновна

Цыбина (Лопнева) Пелагея Семеновна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Лопнев Семен Васильевич

Мать: Лопнева (Семенова) Анна Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1753

Муж: Цыбин Козьма Алексеев

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Цыбина) Анна Козьминична

Отец ребёнка: Цыбин Козьма Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Цыбина) Фекла Козьминична

Отец ребёнка: Цыбин Козьма Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Цыбин Семен Козьмин

Отец ребёнка: Цыбин Козьма Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1778
Ржев, город Ржев, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.