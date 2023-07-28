Лопнев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Лопнев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Цыбина Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Овчинникова Васса Семенова
Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Торопченова Агрипена Семеновна
Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопнева Анна Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1764