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Лопнев Семен Васильевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Лопнев Василий

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Лопнев Евсевий Семенович

Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Цыбина Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Овчинникова Васса Семенова

Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Торопченова Агрипена Семеновна

Мать ребёнка: Лопнева Анна Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Анна Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1764
Ржев, город Ржев, Тверская область