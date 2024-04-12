Лопнева (Семенова) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Семенова) Анна Гаврилова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

08.12.1770

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Лопнев Евсевий Семенович

Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Цыбина Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Овчинникова Васса Семенова

Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Торопченова Агрипена Семеновна

Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Семен Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
08.12.1770
Ржев, город Ржев, Тверская область
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