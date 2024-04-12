Лопнева (Семенова) Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти08.12.1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Цыбина Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Овчинникова Васса Семенова
Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Торопченова Агрипена Семеновна
Отец ребёнка: Лопнев Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1770