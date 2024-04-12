Кренделева Мария Антипповна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Антипп
Бракосочетание
02.10.1885 ст.
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.05.1894
Сын: Кренделев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кренделев Василий Федоров
Рождение ребёнка
18.11.1896 ст.
Дочь: Ломтева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кренделев Василий Федоров
Смерть
Неизвестно