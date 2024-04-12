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Кренделева Мария Антипповна

Место рождения

Починок, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Антипп

Мать: не указана

Починок, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.10.1885 ст.

Муж: Кренделев Василий Федоров

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Кренделев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кренделев Василий Федоров

Андрейково, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1896 ст.

Дочь: Ломтева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кренделев Василий Федоров

Андрейково, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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