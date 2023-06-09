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Кренделев Василий Федоров

Место рождения

Андрейково, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

06.02.1867 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

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Рождение
06.02.1867 ст.

Отец: Кренделев Федор Федоров

Мать: Анастасия Васильева

Андрейково, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
02.10.1885 ст.

Жена: Мария Антипповна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Кренделев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мария Антипповна

Андрейково, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1896 ст.

Дочь: Ломтева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Мария Антипповна

Андрейково, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
После 1919