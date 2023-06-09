Кренделев Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения06.02.1867 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1867 ст.
Отец: Кренделев Федор Федоров
Мать: Анастасия Васильева
Бракосочетание
02.10.1885 ст.
Жена: Мария Антипповна
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.05.1894
Сын: Кренделев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мария Антипповна
Рождение ребёнка
18.11.1896 ст.
Дочь: Ломтева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Мария Антипповна
Смерть
После 1919