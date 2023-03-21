Ломтева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1920
Дочь: Игнатьева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно