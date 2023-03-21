Ломтева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтева Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1920

Дочь: Игнатьева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломтев Сергей Егорович

Смерть
Неизвестно
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