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Ломтев Сергей Егорович

Место рождения

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

06.10.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1892 ст.

Отец: Ломтев Георгий Павлович

Мать: Ломтева Александра Дмитриевна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Ранение
04.08.1914 ст.
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Получено пулевое ранение в левую голень при Гумбиннен-Гольдапском сражении, близ Гумбина
Бракосочетание
22.01.1917 ст.

Жена: Ломтева Екатерина Васильевна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.01.1920

Дочь: Игнатьева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ломтев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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