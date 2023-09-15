Ломтев Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения06.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1892 ст.
Ранение
04.08.1914 ст.
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Получено пулевое ранение в левую голень при Гумбиннен-Гольдапском сражении, близ Гумбина
Бракосочетание
22.01.1917 ст.
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.01.1920
Дочь: Игнатьева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Ломтева Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно