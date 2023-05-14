Антипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Андрей Антиппов

Мать ребёнка: не указана

Починок, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Антиппов

Мать ребёнка: не указана

Починок, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Антипповна

Мать ребёнка: не указана

Починок, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно