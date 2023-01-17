Брянчанинова Софья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти25.07.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Брянчанинов Афанасий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1807
Сын: Брянчанинов Игнатий Александрович
Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Семёнович
Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Брянчанинов Семён Александрович
Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1832 ст.