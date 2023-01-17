Брянчанинова Софья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова Софья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

25.07.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Брянчанинов Афанасий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1807

Сын: Брянчанинов Игнатий Александрович

Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Семёнович

Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Брянчанинов Семён Александрович

Отец ребёнка: Брянчанинов Александр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Александр Семёнович

Смерть
25.07.1832 ст.
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