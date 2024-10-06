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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян Кикишемова и Яблонскую села Покровского Панфиловской волости Грязовецкого уезда за вмешательство в действия полиции при аресте дезер Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Комельской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2965Покровское-Комельское, сц. вл.при рч. Талице.2530167677Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
С. Покровское с дер.8Алек. Алек. Квашнин-Самарин1992780
С. Покровское с дер.25Алекс. Сем. Брянчанинов2253573
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
527. Покровское, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 94, церковь православная, лавка, школа
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
43с. ПокровскоеПокровскоебывшие помещичьи287186
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Покровское (СС,скков,колхоз,телефон,торг. зав.,шк. I ст.) 883селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.4242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34727Покровскоедеревня59°03'с.ш.39°57'в.д.O-37-032