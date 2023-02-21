Брянчанинов Афанасий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрянчанинов Афанасий Матвеевич

Брянчанинов Афанасий Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Брянчанинов Матвей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1769 ст.

Сын: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Брянчанинова Ольга Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Брянчанинова Софья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянчанинова Ольга Фёдоровна

Смерть
1786
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close