Брянчанинов Афанасий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1786
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Брянчанинов Матвей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1769 ст.
Сын: Брянчанинов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Брянчанинова Ольга Фёдоровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Брянчанинова Софья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786