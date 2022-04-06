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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян села Покровского Степуринской волости Грязовецкого уезда Горбунова, Топникова, Махова и др. за порубку леса в лесной даче зе Показать все
Дело по прошению крестьян с. Покровское Степуринскорй вол. Грязовецкого уезда о неправильном отводе земли. 1876 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Углецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2904Покровское старое, с. вл.при рч. Филимонке.18134589110Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
583. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Филиповке, дворов 33, жителей 192, церковь православная, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
48Сел. ПокровскоеПокровскоебывшие помещичьи194247
62Сел. ПокровскоеПокровскоебывшие помещичьи357281
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Покровское (СС,1 торгов. зав.,врач. мед. амб.,шк. подростк. I ст.) 1720селоЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.7865
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36818Покровскоедеревня58°49'с.ш.39°57'в.д.O-37-044