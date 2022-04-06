деревня Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Покровское

Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян села Покровского Степуринской волости Грязовецкого уезда Горбунова, Топникова, Махова и др. за порубку леса в лесной даче зе Показать все
Дело по прошению крестьян с. Покровское Степуринскорй вол. Грязовецкого уезда о неправильном отводе земли. 1876 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Углецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2904Покровское старое, с. вл.при рч. Филимонке.18134589110Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Степуринская волость
583. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Филиповке, дворов 33, жителей 192, церковь православная, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Степуринская волость
48Сел. ПокровскоеПокровскоебывшие помещичьи194247
62Сел. ПокровскоеПокровскоебывшие помещичьи357281

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Жилинский сельсовет
Покровское (СС,1 торгов. зав.,врач. мед. амб.,шк. подростк. I ст.) 1720селоЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.7865

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
36818Покровскоедеревня58°49'с.ш.39°57'в.д.O-37-044

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