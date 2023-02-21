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Брянчанинов Александр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1784 ст.

Дата смерти

19.04.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1784 ст.

Отец: Брянчанинов Семён Андреевич

Мать: Брянчанинова Павла Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.02.1807

Сын: Брянчанинов Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Брянчанинова Софья Афанасьевна

Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.12.1815 ст.

Сын: Брянчанинов Семён Александрович

Мать ребёнка: Брянчанинова Софья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянчанинова Софья Афанасьевна

Смерть
19.04.1875 ст.
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