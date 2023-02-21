Брянчанинов Александр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1784 ст.
Дата смерти19.04.1875 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1784 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1807
Сын: Брянчанинов Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Брянчанинова Софья Афанасьевна
Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.12.1815 ст.
Сын: Брянчанинов Семён Александрович
Мать ребёнка: Брянчанинова Софья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1875 ст.