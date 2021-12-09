Логинова (Степанова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Степанова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1937

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1937

Отец: Степанов Иван Федорович

Мать: Степанова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.08.1958

Сын: Логинов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1959

Дочь: Логинова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1960

Дочь: Логинова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1969

Сын: Логинов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович

Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Владимир Иванович

Смерть
09.12.2021
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