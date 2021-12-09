Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1937
Дата смерти09.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1937
Рождение ребёнка
20.08.1958
Сын: Логинов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1959
Дочь: Логинова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1960
Дочь: Логинова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1969
Сын: Логинов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Иванович
Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2021