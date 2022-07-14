Степанова (Ретукина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1911
Дата смерти18.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Степанова (Степанова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1937
Дочь: Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович
Смерть
18.05.1991