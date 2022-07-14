Степанова (Ретукина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Ретукина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1911

Дата смерти

18.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1911

Отец: Ретукин Дмитрий Никифорович

Мать: Ретукина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Степанова (Степанова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович

Рождение ребёнка
17.05.1937

Дочь: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович

Смерть
18.05.1991

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