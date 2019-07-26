Ретукина Мария Ивановна
Место рождениядер. Большая Руга Сямоз. (Лахт.) прихода
Дата рождения20.06.1889
Дата смерти06.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1889
Отец: Иван Степанович
Мать: Мария Васильевна
дер. Большая Руга Сямоз. (Лахт.) прихода
Бракосочетание
12.02.1910
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Степанова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
?.02.1918
Сын: Ретукин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
08.03.1929
Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович
Смерть
06.12.1964