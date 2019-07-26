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Ретукина Мария Ивановна

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Место рождения

дер. Большая Руга Сямоз. (Лахт.) прихода

Дата рождения

20.06.1889

Дата смерти

06.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1889

Отец: Иван Степанович

Мать: Мария Васильевна

дер. Большая Руга Сямоз. (Лахт.) прихода
Бракосочетание
12.02.1910

Муж: Ретукин Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Степанова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
?.02.1918

Сын: Ретукин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
08.03.1929

Сын: Ретукин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ретукин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ретукин Дмитрий Никифорович

Смерть
06.12.1964
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