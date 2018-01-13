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Логинов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1935

Дата смерти

13.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1935

Отец: Логинов Иван Яковлевич

Мать: Логинова (Силина) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1958

Сын: Логинов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1959

Дочь: Логинова (Логинова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1960

Дочь: Логинова (Логинова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1969

Сын: Логинов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна

Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
13.01.2018

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