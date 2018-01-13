Логинов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1935
Дата смерти13.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1958
Сын: Логинов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1959
Дочь: Логинова (Логинова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1960
Дочь: Логинова (Логинова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1969
Сын: Логинов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Логинова (Степанова) Вера Ивановна
Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
13.01.2018