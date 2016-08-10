Логинов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.04.1969
Дата смерти10.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1969
Отец: Логинов Владимир Иванович
Мать: Логинова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.2016