Логинов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Юрий Владимирович

Логинов Юрий Владимирович

avatar

Место рождения

Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

06.04.1969

Дата смерти

10.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1969

Отец: Логинов Владимир Иванович

Мать: Логинова Вера Ивановна

Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
10.08.2016
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close