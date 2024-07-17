Богумил (Веневцева) Анна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1911
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушенкова (Богумил) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Богумил Иван Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Горемыкин Борис Михайлович
Отец ребёнка: Горемыкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1948
Дочь: (Богумил) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Богумил Иван Иванович
Беларусь, Молодечно
Смерть
Около 1986
Беларусь, г. Молодечно
городское кладбище г. Молодечно