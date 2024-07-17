Богумил (Веневцева) Анна Терентьевна 16.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богумил (Веневцева) Анна Терентьевна

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Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

16.11.1911

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911

Отец: Веневцев Терентий Михайлович

Мать: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богумил Иван Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Горемыкин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушенкова (Богумил) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Богумил Иван Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Горемыкин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Горемыкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1948

Дочь: (Богумил) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Богумил Иван Иванович

Беларусь, Молодечно
Смерть
Около 1986
Беларусь, г. Молодечно
городское кладбище г. Молодечно

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