Веневцев Терентий Михайлович
Место рожденияВантеево
Дата рождения11.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885
Вантеево
Упоминание
Неизвестно
Возможно: скрывался от раскулачивания в Подмосковье без регистрации. Не получал карточки на питание и поэтому умер от голода
Упоминание
Неизвестно
Работал приказчиком на обойной фабрике в Москве, крестьянин
Бракосочетание
07.01.1911
Вантеево
Рождение ребёнка
16.11.1911
Дочь: Богумил (Веневцева) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Веневцев Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Веневцева) Клавдия Терентьевна
Мать ребёнка: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна
Вантеево
Смерть
Неизвестно
умер от голода в годы ВОВ