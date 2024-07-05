Веневцев Терентий Михайлович 11.10.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веневцев Терентий Михайлович

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Место рождения

Вантеево

Дата рождения

11.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885

Отец: Веневцев Михаил Егорович

Мать: Веневцева (Бабарина) Анастасия Терентьевна

Вантеево
Упоминание
Неизвестно
Возможно: скрывался от раскулачивания в Подмосковье без регистрации. Не получал карточки на питание и поэтому умер от голода
Упоминание
Неизвестно
Работал приказчиком на обойной фабрике в Москве, крестьянин
Бракосочетание
07.01.1911

Жена: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна

Вантеево
Рождение ребёнка
16.11.1911

Дочь: Богумил (Веневцева) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Веневцев Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Веневцева) Клавдия Терентьевна

Мать ребёнка: Веневцева (Федорова) Ксения Никофоровна

Вантеево
Смерть
Неизвестно
умер от голода в годы ВОВ

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