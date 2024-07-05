Веневцева (Бабарина) Анастасия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1843
Дата смерти14.08.1912
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: (Веневцева) Мария Михайловна (Возможно)
Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
29.11.1873
Сын: Веневцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1882
Сын: Веневцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
11.10.1885
Сын: Веневцев Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович
Вантеево
Смерть
14.08.1912
Ивантеевка
от старости