Веневцева (Бабарина) Анастасия Терентьевна 16.10.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веневцева (Бабарина) Анастасия Терентьевна

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

16.10.1843

Дата смерти

14.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1843

Отец: Бабарин Терентий Андреевич

Мать: Бабарина Праскева Васильевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веневцев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Веневцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: (Веневцева) Мария Михайловна (Возможно)

Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
29.11.1873

Сын: Веневцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1882

Сын: Веневцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Веневцев Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Веневцев Михаил Егорович

Вантеево
Смерть
14.08.1912
Ивантеевка
от старости

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