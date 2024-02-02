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Богумил Иван Иванович

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Место рождения

д. Клопачи, Молодечненский район

Дата рождения

07.07.1919

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919

Отец: Богумил Ян (Иван) Францевич

Мать: Мария Ивановна

д. Клопачи, Молодечненский район
Рождение ребёнка
25.09.1948

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Богумил Анна Терентьевна

Беларусь, Молодечно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушенкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Богумил Анна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богумил Анна Терентьевна

Упоминание
Неизвестно
Был в ссылке на Урале, где и познакомился с будущей супругой
Совершение преступления
Неизвестно
Сидел с 1941 по 1945 (из похозяйственной книги)
Смерть
Около 1992
Молодечно, городское кладбище
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