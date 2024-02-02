Богумил Иван Иванович
Место рожденияд. Клопачи, Молодечненский район
Дата рождения07.07.1919
Дата смертиОколо 1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919
Отец: Богумил Ян (Иван) Францевич
Мать: Мария Ивановна
д. Клопачи, Молодечненский район
Рождение ребёнка
25.09.1948
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Богумил Анна Терентьевна
Беларусь, Молодечно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушенкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Богумил Анна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богумил Анна Терентьевна
Упоминание
Неизвестно
Был в ссылке на Урале, где и познакомился с будущей супругой
Совершение преступления
Неизвестно
Сидел с 1941 по 1945 (из похозяйственной книги)
Смерть
Около 1992
Молодечно, городское кладбище