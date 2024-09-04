деревня Клопачи, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Клопачи

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Полочанская волость
Клопачи-Поляны, д., жит. 73 (32 м. 41 ж.), дес. 56, у. гор. 70 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 12 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
д Клопачи9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
д. Клопачи3

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