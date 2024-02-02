Горемыкин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Горемыкин Борис Михайлович
Мать ребёнка: Богумил Анна Терентьевна
Развод
Неизвестно
Жена: Богумил Анна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богумил Анна Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Краснодеревщик на заводе
Смерть
Неизвестно
Москва