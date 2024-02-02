Горемыкин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Горемыкин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Богумил Анна Терентьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Богумил Анна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богумил Анна Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Краснодеревщик на заводе
Смерть
Неизвестно
Москва
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