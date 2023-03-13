Решетова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Решетовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Решетова) Анна
Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Решетовъ Савелий
Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Решетова) Федора
Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Решетовъ Андрей
Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Решетовъ Терентий
Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зайцева (Решетова) Марья
Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ