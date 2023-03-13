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Решетова Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Решетова) Анна

Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Решетовъ Савелий

Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Решетова) Федора

Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1763

Сын: Решетовъ Андрей

Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Решетовъ Терентий

Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зайцева (Решетова) Марья

Отец ребёнка: Решетовъ Абрамъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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