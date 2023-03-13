Решетовъ Абрамъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Решетовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Решетова) Анна
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Решетовъ Савелий
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Решетова) Федора
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Решетовъ Андрей
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Решетовъ Терентий
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зайцева (Решетова) Марья
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова