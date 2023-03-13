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Решетова Василиса Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетовъ Петръ

Рождение ребёнка
1730

Сын: Решетовъ Василий

Отец ребёнка: Решетовъ Петръ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Решетовъ Абрамъ

Отец ребёнка: Решетовъ Петръ

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Решетова) Анна

Отец ребёнка: Решетовъ Петръ

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кривоносова (Решетовъ) Маланья

Отец ребёнка: Решетовъ Петръ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Решетова) Марья

Отец ребёнка: Решетовъ Петръ

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