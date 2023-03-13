Решетова Василиса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Решетовъ Петръ
Рождение ребёнка
1730
Сын: Решетовъ Василий
Отец ребёнка: Решетовъ Петръ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Решетовъ Абрамъ
Отец ребёнка: Решетовъ Петръ
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Решетова) Анна
Отец ребёнка: Решетовъ Петръ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кривоносова (Решетовъ) Маланья
Отец ребёнка: Решетовъ Петръ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Решетова) Марья
Отец ребёнка: Решетовъ Петръ