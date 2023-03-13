Кривоносова (Решетовъ) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносова (Решетовъ) Маланья

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Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Решетовъ Петръ

Мать: Решетова Василиса Трофимова

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кривоносовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кривоносовъ Давыдъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривоносовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кривоносовъ Давыдъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоносовъ Давыдъ

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