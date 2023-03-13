Кривоносова (Решетовъ) Маланья
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1746
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Решетовъ Петръ
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кривоносовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кривоносовъ Давыдъ
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кривоносовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кривоносовъ Давыдъ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривоносовъ Давыдъ