Кривоносовъ Давыдъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоносовъ Давыдъ

Кривоносовъ Давыдъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кривоносовъ Фадей

Мать: Кривоносова Ефросинья Иванова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоносова (Решетовъ) Маланья

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кривоносовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кривоносова (Решетовъ) Маланья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривоносовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кривоносова (Решетовъ) Маланья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.