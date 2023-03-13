Кривоносовъ Давыдъ
Место рождения
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кривоносовъ Фадей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кривоносовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кривоносова (Решетовъ) Маланья
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кривоносовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кривоносова (Решетовъ) Маланья
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область