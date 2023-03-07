Кривоносовъ Фадей
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кривоносовъ Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кривоносовъ Давыдъ
Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Чульшева Федосья
Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кривоносовъ Данила
Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно