Кривоносовъ Фадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносовъ Фадей

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кривоносовъ Леонтий

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кривоносовъ Давыдъ

Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Чульшева Федосья

Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кривоносовъ Данила

Мать ребёнка: Кривоносова Ефросинья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоносова Ефросинья Иванова

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