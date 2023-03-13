Чульшева (Кривоносова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кривоносовъ Фадей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чульшевъ Зиновий
Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Чульшевъ Андрей при
Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чульшевъ Степанъ