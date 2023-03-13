Чульшева (Кривоносова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чульшева (Кривоносова) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кривоносовъ Фадей

Мать: Кривоносова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Чульшевъ Зиновий

Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Чульшевъ Андрей при

Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Чульшевъ, При Гаврила

Отец ребёнка: Чульшевъ Степанъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чульшевъ Степанъ

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