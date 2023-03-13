Кривоносова Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривоносовъ Фадей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кривоносовъ Давыдъ
Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Чульшева (Кривоносова) Федосья
Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Кривоносова) Авдотья
Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кривоносовъ Данила
Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область