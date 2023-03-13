Кривоносова Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносова Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоносовъ Фадей

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кривоносовъ Давыдъ

Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Чульшева (Кривоносова) Федосья

Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Кривоносова) Авдотья

Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кривоносовъ Данила

Отец ребёнка: Кривоносовъ Фадей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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