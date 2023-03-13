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Чульшевъ Степанъ

Место рождения

Никитино, Арзамаского уезда

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Чульшевъ Иванъ

Мать: Чульшева Агрофена Савельева

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: Чульшевъ Зиновий

Мать ребёнка: Чульшева Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Чульшева Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Чульшевъ Андрей при

Мать ребёнка: Чульшева Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Чульшевъ, При Гаврила

Мать ребёнка: Чульшева Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чульшева Федосья

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