Чульшевъ Степанъ
Место рожденияНикитино, Арзамаского уезда
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Чульшевъ Иванъ
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чульшевъ Зиновий
Мать ребёнка: Чульшева Федосья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Чульшева Федосья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Чульшевъ Андрей при
Мать ребёнка: Чульшева Федосья
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Чульшева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чульшева Федосья