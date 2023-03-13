Чульшева Агрофена Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Чульшевъ Николай
Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1747
Сын: Чульшевъ Петръ
Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Чульшевъ Василий
Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1749
Сын: Чульшевъ Степанъ
Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чульшевъ Гаврила
Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чульшевъ Иванъ