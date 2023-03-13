Чульшева Агрофена Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чульшева Агрофена Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Чульшевъ Николай

Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1747

Сын: Чульшевъ Петръ

Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Чульшевъ Василий

Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1749

Сын: Чульшевъ Степанъ

Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Чульшевъ Гаврила

Отец ребёнка: Чульшевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чульшевъ Иванъ

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