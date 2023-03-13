Чульшевъ Иванъ
Место рожденияНикитино, Арзамаского уезда
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Чульшевъ Максимъ
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Чульшевъ Николай
Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1747
Сын: Чульшевъ Петръ
Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Чульшевъ Василий
Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1749
Сын: Чульшевъ Степанъ
Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чульшевъ Гаврила
Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева
Бракосочетание
Неизвестно