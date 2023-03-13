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Чульшевъ Иванъ

Место рождения

Никитино, Арзамаского уезда

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Чульшевъ Максимъ

Мать: не указана

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Чульшевъ Николай

Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1747

Сын: Чульшевъ Петръ

Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Чульшевъ Василий

Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1749

Сын: Чульшевъ Степанъ

Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Чульшевъ Гаврила

Мать ребёнка: Чульшева Агрофена Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чульшева Агрофена Савельева

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