Решетовъ Терентий
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Решетовъ Абрамъ
Мать: Решетова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Решетовъ Василий
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Решетова) Оксинья
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Решетовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова