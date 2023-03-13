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Решетовъ Терентий

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Решетовъ Абрамъ

Мать: Решетова Матрена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Решетовъ Василий

Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Решетова) Оксинья

Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Решетовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Решетова Матрена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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