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Решетова Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетовъ Терентий

Рождение ребёнка
1791

Сын: Решетовъ Василий

Отец ребёнка: Решетовъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Решетова) Оксинья

Отец ребёнка: Решетовъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Решетовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Решетовъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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