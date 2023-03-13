Решетовъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Решетовъ Абрамъ
Мать: Решетова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Решетовъ Иванъ
Мать ребёнка: Решетова (Микерина) Домна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Решетовъ Семенъ
Мать ребёнка: Решетова (Микерина) Домна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Решетовъ Прокофий
Мать ребёнка: Решетова (Микерина) Домна