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Решетовъ Андрей

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Решетовъ Абрамъ

Мать: Решетова Матрена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова (Микерина) Домна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Решетовъ Иванъ

Мать ребёнка: Решетова (Микерина) Домна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Решетовъ Семенъ

Мать ребёнка: Решетова (Микерина) Домна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Решетовъ Прокофий

Мать ребёнка: Решетова (Микерина) Домна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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