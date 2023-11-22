Васильев Алексей Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Алексей Симеонович

Васильев Алексей Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1870

Отец: Симеон Федоров

Мать: Егорова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Васильев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Борисова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Васильева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1907

Сын: Васильев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна

деревня пустынь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close