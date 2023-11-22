Васильев Алексей Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1870
Отец: Симеон Федоров
Мать: Егорова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Васильев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Борисова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Васильева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1907
Мать ребёнка: Васильева Дарья Николаевна
деревня пустынь
Смерть
Неизвестно