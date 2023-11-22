Васильева (Журова) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Журова) Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Журов Николай Васильев

Мать: Матрона Леонтьева

Рождение ребёнка
1893

Сын: Васильев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович

Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Борисова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович

Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Васильева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович

Рождение ребёнка
01.05.1907

Сын: Васильев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович

деревня пустынь
Смерть
Неизвестно
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