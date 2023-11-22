Васильева (Журова) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Журов Николай Васильев
Мать: Матрона Леонтьева
Рождение ребёнка
1893
Сын: Васильев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Борисова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Васильева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович
Рождение ребёнка
01.05.1907
Отец ребёнка: Васильев Алексей Симеонович
деревня пустынь
Смерть
Неизвестно