Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова (Борисова) Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Борисова) Римма Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева (Борисова) Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно