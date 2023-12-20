Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904

Отец: Васильев Алексей Симеонович

Мать: Васильева (Журова) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова (Борисова) Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Борисова) Римма Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева (Борисова) Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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