Борисов Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова (Борисова) Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Борисова) Римма Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева (Борисова) Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно