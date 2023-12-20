Борисов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова (Борисова) Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Борисова) Римма Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева (Борисова) Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Васильева) Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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