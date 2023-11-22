Егорова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.10.1868 ст.
Муж: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
27.09.1870
Сын: Васильев Алексей Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Васильева Наталья Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Васильев Антоний Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
11.05.1877
Сын: Васильев Федор Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
11.05.1878
Сын: Васильев Александр Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
29.09.1885
Сын: Васильев Сергей Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
13.05.1888
Дочь: Васильева Елена Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Васильева Прасковья Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Симеон Федоров
Смерть
Неизвестно