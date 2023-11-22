Егорова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1868 ст.

Муж: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
27.09.1870

Сын: Васильев Алексей Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Васильева Наталья Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Васильев Антоний Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
11.05.1877

Сын: Васильев Федор Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
11.05.1878

Сын: Васильев Александр Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
29.09.1885

Сын: Васильев Сергей Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
13.05.1888

Дочь: Васильева Елена Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Васильева Прасковья Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Семионов

Отец ребёнка: Симеон Федоров

Смерть
Неизвестно
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