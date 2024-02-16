Наумова (Богданов) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова (Богданов) Валентина

Наумова (Богданов) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Николай

Мать: Богданова Анна

Рождение ребёнка
07.02.1949

Сын: Наумов Анатолий

Отец ребёнка: Наумов Петр

Мороза, Россия
Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Петр

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Наумов Виктор

Отец ребёнка: Наумов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Петр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close