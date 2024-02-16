Наумова (Богданов) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Николай
Мать: Богданова Анна
Рождение ребёнка
07.02.1949
Сын: Наумов Анатолий
Отец ребёнка: Наумов Петр
Мороза, Россия
Рождение ребёнка
11.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Петр
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Наумов Виктор
Отец ребёнка: Наумов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Петр
Смерть
Неизвестно