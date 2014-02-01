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Наумов Анатолий

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Место рождения

Мороза, Россия

Дата рождения

07.02.1949

Дата смерти

01.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1949

Отец: Наумов Петр

Мать: Наумова Валентина

Мороза, Россия
Образование
По 1965
14, улица Гагарина, Оса, Россия
Восмилетнее образование
Образование
С 01.09.1966 по 28.06.1968
Усолье-Сибирское, Россия
Электро-слесарь КИП
Работа или профессия
С 08.01.1969
Ангарск, Россия
Электро-Слесарь КИПиА | Множество раз завод менял название
Бракосочетание
01.02.1969

Жена: скрыто настройками приватности

г. Ангарск Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ангарск Иркутская область
Образование
По 23.06.1975
Областная заочная средняя школа №3 г. Ангарска
Среднее образование
Рождение ребёнка
05.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ангарск Иркутская область
Образование
С 27.03.1981
Учебный комбинат ПО«Ангарскийнефтеоргсинтез»
Тракторист-машинист 3 класса
Смерть
01.02.2014
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г.Ангарск Иркутская область
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