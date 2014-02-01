Наумов Анатолий
Место рожденияМороза, Россия
Дата рождения07.02.1949
Дата смерти01.02.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1949
Отец: Наумов Петр
Мать: Наумова Валентина
Мороза, Россия
Образование
По 1965
14, улица Гагарина, Оса, Россия
Восмилетнее образование
Образование
С 01.09.1966 по 28.06.1968
Усолье-Сибирское, Россия
Электро-слесарь КИП
Работа или профессия
С 08.01.1969
Ангарск, Россия
Электро-Слесарь КИПиА | Множество раз завод менял название
Бракосочетание
01.02.1969
Жена: скрыто настройками приватности
г. Ангарск Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ангарск Иркутская область
Образование
По 23.06.1975
Областная заочная средняя школа №3 г. Ангарска
Среднее образование
Рождение ребёнка
05.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ангарск Иркутская область
Образование
С 27.03.1981
Учебный комбинат ПО«Ангарскийнефтеоргсинтез»
Тракторист-машинист 3 класса
Смерть
01.02.2014
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г.Ангарск Иркутская область